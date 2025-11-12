x
12 ноября 2025
12 ноября 2025
12 ноября 2025
последняя новость: 11:59
12 ноября 2025
Спорт

Возвращение Сарафа и Карри. "Юта" набрала 152 очка. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 12 ноября 2025 г., 11:14
Возвращение Сарафа и Карри. "Юта" набрала 152 очка. Результаты матчей НБА
AP Photo/Rob Gray

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Оклахома-Сити" разгромила "Голден Стэйт" 126:102.

Бруклин Нетс - Торонто Рэпторз 109:119

"Торонто" победил в пяти из последних шести матчей.

Израильтянин Бен Сараф (Бруклин) провел на площадке 130 секунд (2 + 1 подбор + 1 передача). На прошлой неделе он играл за "Лонг-Айленд Нетс" в Лиге развития.

Нью-Йорк Никс - Мемфис Гризлиз 133:120

Гости выиграли последнюю четверть 27:19.

"Нью-Йорк" выиграл все 7 домашних матчей.

Лидеры "Никс" сделали "дабл-даблы" Джайлен Брунсон (32 + 10 передач), Карл-Энтон Таунс (21 + 13 подборов).

Оклахома-Сити Тендер - Голден Стэйт Уорриорз 126:102

Лидер чемпионов Шай Гилджес-Аоександр набрал 28 очков и сделал 11передач.

Лидер "воинов"Стефен Карри вернулся на площадку (он пропустил 3 матча из-за болезни) и набрал 11 очков.

Филадельфия Сиксерз - Бостон Селтикс 102:100

Келли Убре-младший сделал победный бросок за 8.7 секунды до финальной сирены.

Юта Джаз - Индиана Пэйсерз 152:128

152 очка в одном матче - рекорд результативности этого сезона.

"Индиана" проводи худший старт в истории франшизы - 1 победа в 11 матчах.

Сакраменто Кингз - Денвер Наггетс 108:122

Лидер "Денвера" Никола Йокич набрал 35 очков и сделал 15 подборов.

Спорт
