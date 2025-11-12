От рака умер известный баскетболист
11 ноября на 71-м году жизни умер знаменитый баскетболист Майкл Рэй Ричардсон, сообщают американские СМИ.
Причина смерти - рак простаты.
Разыгрывающий выступал за Нью-Йорк Никс", "Нью-Джерси Нетс", "Голден Стэйт Уорриорз", за команды из Италии, Франции и Хорватии.
Майкл Рэй Ричардсон - четырехкратный участник Матчей всех звезд НБА.
Трижды был лидером сезона по перехватам, в 1980 году - по результативным передачам.
