12 ноября 2025
Спорт

От рака умер известный баскетболист

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 12 ноября 2025 г., 10:09 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 10:09
AP Photo/Sue Ogrocki

11 ноября на 71-м году жизни умер знаменитый баскетболист Майкл Рэй Ричардсон, сообщают американские СМИ.

Причина смерти - рак простаты.

Разыгрывающий выступал за Нью-Йорк Никс", "Нью-Джерси Нетс", "Голден Стэйт Уорриорз", за команды из Италии, Франции и Хорватии.

Майкл Рэй Ричардсон - четырехкратный участник Матчей всех звезд НБА.

Трижды был лидером сезона по перехватам, в 1980 году - по результативным передачам.

