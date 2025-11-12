x
Спорт

Настольный теннис. Израильтянка заняла третье место в Словакии

Настольный теннис
время публикации: 12 ноября 2025 г., 12:27 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 12:27
Настольный теннис. Израильтянка заняла третье место в Словакии
AP Photo/Ng Han Guan

В Сенеце, Словакия, прошел юношеский турнир по настольному теннису.

Израильтянка Офек Нахуши заняла третье место (проиграла в полуфинале) в возрастной категории до 13 лет.

В полуфинале она проиграла будущей победительнице турнира бразильянке Бьянке Боржес.

Израильтянин Лави Натишанский (возрастная категория до 11 дет) проиграл в первом матче Таави Самаравеере (Шри-Ланка).

Спорт
