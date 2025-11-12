x
12 ноября 2025
12 ноября 2025
Спорт

Новый формат Матча всех звезд НБА

время публикации: 12 ноября 2025 г., 12:06 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 12:06
Новый формат Матча всех звезд НБА
НБА объявила о новом формате проведения Матча всех звезд. Игра пройдет в Лос-Анджелесе 15 февраля 2026 года.

В ней примут две команды, составленные из игроков из США, и одна - из игроков остального мира.

Первые три четверти будут мини-матчами команд, в которых каждая команда сыграет против двух остальных )то есть, мини-турнир по круговой системе).

Две лучшие команды встретятся в четвертой четверти, которая станет финалом.

