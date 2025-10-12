Матч Норвегия - Израиль прерывали из-за фаната в футболке "Свободу Газе"

В отборочном матче чемпионата мира норвежцы разгромили сборную Израиля 5:0.

Голкипер Даниэль Перец дважды отразил пенальти Эрлинга Холанна (судья первую попытку отменил и показал, что надо пробить еще раз).

В первом тайме израильтяне забили два гола в свои ворота.

Эрлинг Холанн сделал хет-трик. В 6 матчах этого отборочного цикла он забил 12 голов. В 46 матчах за сборную - 51 гол.

После матча наставник сборной Израиля сказал "Нам преподали урок. Когда мы его выучим, станем сильнее".

Перед матчем в Осло прошла антиизраильская демонстрация.

На трибунах были флаги Палестины.

Матч был прерван, когда на поле выбежал фанат в футболке "Свободу Газе".