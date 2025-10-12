x
12 октября 2025
|
последняя новость: 07:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 07:54
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Норвежцы приблизились к чемпионату мира. Результаты отборочных матчей

Футбол
время публикации: 12 октября 2025 г., 07:11 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 07:11
Норвежцы приблизились к чемпионату мира. Результаты отборочных матчей
AP Photo/Andre Penner

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу.

Положение команд в группе I (сборные Италии и Молдовы сыграли по 5 игр, остальные - 6): Норвегия 18 очков, Италия 12, Израиль 9, Эстония 3, Молдова 0.

Норвегия - Израиль 5:0

Эрлинг Холанн не реализовал пенальти. Даниэль Перец мяч парировал. Но затем сделал хет-трик. В 46 играх за сборную он забил 51 гол.

Эстония - Италия 1:3

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2025

Норвежцы разгромили сборную Израиля. Хет-трик Холанна
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2025

Ади Хюттер уволен с поста главного тренера "Монако"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2025

Бразильцы разгромили сборную Южной Кореи. Сон Хын Мин установил рекорд
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 октября 2025

Швейцарцы победили в Швеции. Результаты отборочных матчей