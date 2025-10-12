Норвежцы приблизились к чемпионату мира. Результаты отборочных матчей
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу.
Положение команд в группе I (сборные Италии и Молдовы сыграли по 5 игр, остальные - 6): Норвегия 18 очков, Италия 12, Израиль 9, Эстония 3, Молдова 0.
Норвегия - Израиль 5:0
Эрлинг Холанн не реализовал пенальти. Даниэль Перец мяч парировал. Но затем сделал хет-трик. В 46 играх за сборную он забил 51 гол.
Эстония - Италия 1:3
