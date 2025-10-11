Ади Хюттер уволен с поста главного тренера "Монако", сообщает официальный сайт клуба.

Австрийский специалист руководил командой с июня 2023 года.

Под его руководством "Монако" стал серебряным и бронзовым призером чемпионата Франции, и вернулся в Лигу чемпионов. в которую не попадал с 2018 года.

По сообщениям СМИ, новым наставником монегасков станет Себастьен Поконьоли, под руководством которого "Юнион" (Сен-Жилуаз) стал чемпионом Бельгии в прошлом сезоне.