Ади Хюттер уволен с поста главного тренера "Монако"
время публикации: 11 октября 2025 г., 14:10 | последнее обновление: 11 октября 2025 г., 14:17
Ади Хюттер уволен с поста главного тренера "Монако", сообщает официальный сайт клуба.
Австрийский специалист руководил командой с июня 2023 года.
Под его руководством "Монако" стал серебряным и бронзовым призером чемпионата Франции, и вернулся в Лигу чемпионов. в которую не попадал с 2018 года.
По сообщениям СМИ, новым наставником монегасков станет Себастьен Поконьоли, под руководством которого "Юнион" (Сен-Жилуаз) стал чемпионом Бельгии в прошлом сезоне.
