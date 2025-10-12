Провал сборной Латвии. Очередной сербско-албанский скандал
время публикации: 12 октября 2025 г., 08:04 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 08:04
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу.
Положение команд в группе К (англичане и сербы сыграли по 5 матчей, остальные - 6): Англия 15 очков, Албания 11, Сербия 7, Латвия 5, Андорра 1.
Латвия - Андорра 2:2
Сербия - Албания 0:1
Матч в Лешковаце получился скандальным (как и ожидалось).
Победный гол на 45-й минуте забил бывший игрок "Интера" и "Барселоны" Рэй Манай (Аль-Шарджа, ОАЭ). Он отпраздновал гол, изобразив "албанского орла", спровоцировав сербских болельщиков.
Сербы отыграться не сумели. И фанаты требуют отставки Драгана Стойковича.
