Спорт

Криштиану Роналду не реализовал пенальти. Результаты отборочных матчей

Футбол
время публикации: 12 октября 2025 г., 09:20 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 09:20
AP Photo/Armando Franca

Состоялись матчи отборочного раунда чемпионата мира по футболу.

Положение команд в группе F после трех туров: Португалия 9 очков, Венгрия 4, Армения 3, Ирландия 1.

Португалия - Ирландия 1:0

Криштиану Роналду не сумел забить 40-й гол в матчах отборочных турниров чемпионатов мира. В первом тайме мяч после его удара издали попал в штангу. На 75-й минуте лидер португальцев не реализовал пенальти. Куивин Келлехер (1 июля перешел из "Ливерпуля" в "Брентфорд") ногой отразил мяч.

Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил Рубен Невеш (Аль-Хиляль, Саудовская Аравия).

Венгрия - Армения 2:0

На 56-й минуте Даниэль Лукач (Академия Пушкаша) открыл счет. На четвертой минуте компенсированного времени Шомбор Грубер (Ференцварош) удвоил преимущество хозяев.

Спорт
