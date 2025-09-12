Немцы вышли в финал Евробаскета
время публикации: 12 сентября 2025 г., 18:59 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 19:07
Первым финалистом чемпионата Европы по баскетболу стала сборная Германии, считающаяся основным фаворитом турнира.
Немцы вышли в финал чемпионата Европы после 20-летнего перерыва.
Действующие чемпионы мира победили сборную Финляндии 98:86.
После 10 минут 30:26, 20 - 61:47, 30 - 81:73.
Деннис Шредер сделал "дабл-дабл" (26 + 12 передач).
Второй финалист определится в матче Греция - Турция.
