Спорт

Немцы вышли в финал Евробаскета

Баскетбол
время публикации: 12 сентября 2025 г., 18:59
Немцы вышли в финал Евробаскета
AP Photo/Sergei Grits

Первым финалистом чемпионата Европы по баскетболу стала сборная Германии, считающаяся основным фаворитом турнира.

Немцы вышли в финал чемпионата Европы после 20-летнего перерыва.

Действующие чемпионы мира победили сборную Финляндии 98:86.

После 10 минут 30:26, 20 - 61:47, 30 - 81:73.

Деннис Шредер сделал "дабл-дабл" (26 + 12 передач).

Второй финалист определится в матче Греция - Турция.

Спорт
