Кубок Дэвиса. Из-за пропалестинских протестов мат Канада - Израиль пройдет без зрителей

Сегодня в Галифаксе, Канада, начнется матче Первой группы Кубка Дэвиса Израиль - Канада.

Первая игра начнется в 22:00 по израильскому времени.

Из-за запланированных пропадестинских протестов Канадская теннисная ассоциация приняла решение - матч пройдет без зрителей, сообщает "Исраэль а-Йом".

Будут приняты дополнительные меры безопасности.

Инициативная группа леваков обратилась к властям Канады и Канадской теннисной ассоциации с требованием отменить матч.