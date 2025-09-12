x
Спорт

Кубок Дэвиса. Из-за пропалестинских протестов мат Канада - Израиль пройдет без зрителей

Теннис
Антисемитизм
время публикации: 12 сентября 2025 г., 18:34 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 18:44
Кубок Дэвиса. Из-за пропалестинских протестов мат Канада - Израиль пройдет без зрителей
AP Photo/Seth Wenig

Сегодня в Галифаксе, Канада, начнется матче Первой группы Кубка Дэвиса Израиль - Канада.

Первая игра начнется в 22:00 по израильскому времени.

Из-за запланированных пропадестинских протестов Канадская теннисная ассоциация приняла решение - матч пройдет без зрителей, сообщает "Исраэль а-Йом".

Будут приняты дополнительные меры безопасности.

Инициативная группа леваков обратилась к властям Канады и Канадской теннисной ассоциации с требованием отменить матч.

