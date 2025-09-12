x
12 сентября 2025
12 сентября 2025
Спорт

От рака умерла бывшая баскетболистка московского "Динамо" и сборной Австралии

Баскетбол
время публикации: 12 сентября 2025 г., 07:57
От рака умерла бывшая баскетболистка московского "Динамо" и сборной Австралии
10 сентября на 31-м году жизни умерла известная австралийская баскетболистка Тиана Мангакайя, сообщают американские СМИ.

Она была одним из ведущих защитников команды Университета Сиракуз.

В 2019 году у спортсменки был обнаружен рак груди. После операции и курса химиотерапии Тиана Мангакайя продолжила выступления.

Она играла за клубы "Брисбен Спартанс", "Нортсайд Уизардс", "Динамо" (Москва), "Сидней Флэймз", "Тулуза".

В апреле 2025 года она перешел в "Саутерн Дистрикт Спартанс".

В составе сборной Австралии Тиана Мангакайя победитель кадетского чемпионата Океании 2011 года, юниорского чемпионата Океании 2012 года.

Она - бронзовый призер юношеского чемпионата мира 2013 года, чемпионата мира 2021 года.

