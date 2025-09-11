Тренером женской сборной Израиля по баскетболу назначена Шира Аэлион
время публикации: 11 сентября 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 12:31
Тренером женской сборной Израиля по баскетболу назначена Шира Аэлион, сообщает Ynet.
Впервые женскую сборную Израиля по баскетболу возглавит женщина.
Шира Аэлион - один из самых успешных тренеров в израильском женском баскетболе.
Она назвала назначение главным тренером сборной Израиля "невероятной честью и воплощением мечты".
Женская сборная Израиля начнет отборочный турнир Евробаскета в ноябре.
