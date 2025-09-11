x
11 сентября 2025
Спорт

Тренером женской сборной Израиля по баскетболу назначена Шира Аэлион

Баскетбол
время публикации: 11 сентября 2025 г., 12:31 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 12:31
Тренером женской сборной Израиля по баскетболу назначена Шира Аэлион
AP Photo/Sergei Grits

Тренером женской сборной Израиля по баскетболу назначена Шира Аэлион, сообщает Ynet.

Впервые женскую сборную Израиля по баскетболу возглавит женщина.

Шира Аэлион - один из самых успешных тренеров в израильском женском баскетболе.

Она назвала назначение главным тренером сборной Израиля "невероятной честью и воплощением мечты".

Женская сборная Израиля начнет отборочный турнир Евробаскета в ноябре.

