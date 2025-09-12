x
12 сентября 2025
последняя новость: 14:55
12 сентября 2025
последняя новость: 14:55
12 сентября 2025
Спорт

Нигерийский полузащитник переходит в "Маккаби" (Хайфа)

Футбол
время публикации: 12 сентября 2025 г., 13:53 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 13:53
Нигерийский полузащитник переходит в "Маккаби" (Хайфа)
AP Photo/Denes Erdos, File

Хайфский "Маккабм" согласовал условия трехлетнего контракта с нигерийским полузащитником Питером Агбой, сообщает ONE.

С 2023 года футболист выступал за "Олимпию" (Любляна).

"Маккаби" заплатит за трансфер 1.2 миллиона Евро.

Кроме этого, словенцы будут получать 20% от будущих продаж игрока.

Питер Агба прилетел в Израиль. Контракт с ним будет заключен после прохождения медосмотра.

