Нигерийский полузащитник переходит в "Маккаби" (Хайфа)

Хайфский "Маккабм" согласовал условия трехлетнего контракта с нигерийским полузащитником Питером Агбой, сообщает ONE.

С 2023 года футболист выступал за "Олимпию" (Любляна).

"Маккаби" заплатит за трансфер 1.2 миллиона Евро.

Кроме этого, словенцы будут получать 20% от будущих продаж игрока.

Питер Агба прилетел в Израиль. Контракт с ним будет заключен после прохождения медосмотра.