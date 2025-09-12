Нигерийский полузащитник переходит в "Маккаби" (Хайфа)
Хайфский "Маккабм" согласовал условия трехлетнего контракта с нигерийским полузащитником Питером Агбой, сообщает ONE.
С 2023 года футболист выступал за "Олимпию" (Любляна).
"Маккаби" заплатит за трансфер 1.2 миллиона Евро.
Кроме этого, словенцы будут получать 20% от будущих продаж игрока.
Питер Агба прилетел в Израиль. Контракт с ним будет заключен после прохождения медосмотра.
