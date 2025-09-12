x
12 сентября 2025
последняя новость: 13:10
12 сентября 2025
последняя новость: 13:10
12 сентября 2025
Спорт

Шахматный турнир в Испании. Организаторы оставили только флаги ООП. Израильтяне снялись с турнира

Шахматы
Антисемитизм
время публикации: 12 сентября 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 13:17
Шахматный турнир в Испании. Организаторы оставили только флаги ООП. Израильтяне снялись с турнира
AP Photo/Denes Erdos

За день до начала шахматного турнира в Сестао, Бискайя, Страна Басков, Испания, организаторы решили снять все флаги, кроме ООП.

Флаг ООП решили оставить в "знак солидарности".

После этого израильские шахматисты отказались от участия в турнире, сообщает "Исраэль а-Йом".

Неделю назад организаторы турнира объявили, что семь израильтян, которые собирались выступать в Сестао, не смогут выступать под флагом Израиля, а только под флагом ФИДЕ.

После вмешательства Международной шахматной федерации организаторы отменили это решение, но затем решили убрать все флаги, кроме ООП.

Решение о флагах было принято "по соображениям безопасности".

