Шахматный турнир в Испании. Организаторы оставили только флаги ООП. Израильтяне снялись с турнира
время публикации: 12 сентября 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 13:17
За день до начала шахматного турнира в Сестао, Бискайя, Страна Басков, Испания, организаторы решили снять все флаги, кроме ООП.
Флаг ООП решили оставить в "знак солидарности".
После этого израильские шахматисты отказались от участия в турнире, сообщает "Исраэль а-Йом".
Неделю назад организаторы турнира объявили, что семь израильтян, которые собирались выступать в Сестао, не смогут выступать под флагом Израиля, а только под флагом ФИДЕ.
После вмешательства Международной шахматной федерации организаторы отменили это решение, но затем решили убрать все флаги, кроме ООП.
Решение о флагах было принято "по соображениям безопасности".
