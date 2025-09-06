5 сентября на 79-м году жизни умер легендарный хоккейный вратарь Кен Драйден, сообщает официальный сайт НХЛ.

Кен Драйден защищал ворота "Монреаль Канадиенз". Шестикратный обладатель Кубка Стэнли. Он пять раз признавался лучшим вратарем сезона в НХЛ.

Он участвовал в суперсерии Канада - СССР 1972 года.

В 1983 году он был избран в Зал хоккейной славы, в 2011 - в Зал спортивной славы Онтарио.

В 1997-2003 годах Кен Драйден был президентом "Торонто Мейпл Лифс".

В 2004-06 годах - министр социального обеспечения Канады.