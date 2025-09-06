Умер легендарный хоккейный вратарь Кен Драйден
время публикации: 06 сентября 2025 г., 19:13 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 19:13
5 сентября на 79-м году жизни умер легендарный хоккейный вратарь Кен Драйден, сообщает официальный сайт НХЛ.
Кен Драйден защищал ворота "Монреаль Канадиенз". Шестикратный обладатель Кубка Стэнли. Он пять раз признавался лучшим вратарем сезона в НХЛ.
Он участвовал в суперсерии Канада - СССР 1972 года.
В 1983 году он был избран в Зал хоккейной славы, в 2011 - в Зал спортивной славы Онтарио.
В 1997-2003 годах Кен Драйден был президентом "Торонто Мейпл Лифс".
В 2004-06 годах - министр социального обеспечения Канады.
