13 декабря 2025
13 декабря 2025
13 декабря 2025
Спорт

Футбол. "Волки" неожиданно победили "Боруссию". Результаты матчей Бундеслиги

Футбол
время публикации: 13 декабря 2025 г., 19:10
Футбол. "Волки" неожиданно победили "Боруссию". Результаты матчей Бундеслиги
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Германии. "Вольфсбург" в гостях обыграл "Боруссию" (Менхенгладбах) 3:1.

Боруссия (Менхенгладбах) - Вольфсбург 1:3

Под руководством Стивена Бауэра "волки" не проиграли в третьей игре подряд и поднялись на 14-е место.

Айнтрахт (Франкфурт) - Аугсбург 1:0

Хоффенхайм - Гамбург 4:1

Израильский голкипер Даниэль Перец остался у "Гамбурга" в запасе.

Санкт-Паули (Гамбург) - Хайденхайм 2:1

Обе команды находятся в зоне вылета.

Оба гола в ворота гостей забил Мартейн Карс.

