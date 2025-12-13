Футбол. "Волки" неожиданно победили "Боруссию". Результаты матчей Бундеслиги
время публикации: 13 декабря 2025 г., 19:10 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 19:10
Состоялись матчи четырнадцатого тура чемпионата Германии. "Вольфсбург" в гостях обыграл "Боруссию" (Менхенгладбах) 3:1.
Боруссия (Менхенгладбах) - Вольфсбург 1:3
Под руководством Стивена Бауэра "волки" не проиграли в третьей игре подряд и поднялись на 14-е место.
Айнтрахт (Франкфурт) - Аугсбург 1:0
Хоффенхайм - Гамбург 4:1
Израильский голкипер Даниэль Перец остался у "Гамбурга" в запасе.
Санкт-Паули (Гамбург) - Хайденхайм 2:1
Обе команды находятся в зоне вылета.
Оба гола в ворота гостей забил Мартейн Карс.
Ссылки по теме