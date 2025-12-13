x
13 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
13 декабря 2025
13 декабря 2025
13 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Чемпионат Германии. "Лейпциг" неожиданно проиграл в Берлине

Футбол
время публикации: 13 декабря 2025 г., 13:04 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 13:04
Чемпионат Германии. "Лейпциг" неожиданно проиграл в Берлине
AP Photo/Ebrahim Noroozi

Четырнадцатый тур чемпионата Германии начался с сюрприза. "Лейпциг" в Берлине проиграл "Униону" 1:3.

"Лейпциг" остался на втором месте, но по итогам тура может утратить позиции.

Гости считались явным фаворитом.

Столичной команде удалось прервать серию из двух поражений.

Интересно, что нападающие "Униона", забившие "Лейпцигу" не забивали с сентября. Оливер Берк 21 сентября забил три гола в ворота "Айнтрахта" и замолчал. Ильяс Анса последний раз отличился в том же матче против "Айнтрахта".

Третий гол забил Тим Скарке, вышедший на замену.

Гол в ворота хозяев забил Тидиам Гомис. Он на 60-й мнуте сделал счет 1:1.

