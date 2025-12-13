Чемпионат Германии. "Лейпциг" неожиданно проиграл в Берлине

Четырнадцатый тур чемпионата Германии начался с сюрприза. "Лейпциг" в Берлине проиграл "Униону" 1:3.

"Лейпциг" остался на втором месте, но по итогам тура может утратить позиции.

Гости считались явным фаворитом.

Столичной команде удалось прервать серию из двух поражений.

Интересно, что нападающие "Униона", забившие "Лейпцигу" не забивали с сентября. Оливер Берк 21 сентября забил три гола в ворота "Айнтрахта" и замолчал. Ильяс Анса последний раз отличился в том же матче против "Айнтрахта".

Третий гол забил Тим Скарке, вышедший на замену.

Гол в ворота хозяев забил Тидиам Гомис. Он на 60-й мнуте сделал счет 1:1.