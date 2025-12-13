Чемпионат Испании. Виктор Цыганков забил два гола

В стартовом матче шестнадцатого тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде победила "Реал Сосьедад" 2:1.

Оба гола в ворота хозяев забил полузащитник сборной Украины, уроженец Израиля Виктор Цыганков.

"Жирона" одержала первую выездную победу в чемпионате в этом сезоне.

В начале матча каталонцы упустили несколько голевых моментов.

На 35-й минуте счет открыли хозяева. Гонсалу Гедеш (4 августа перешел из "Вулверхэмптона") вышел один на один 1:0.

На 76-й минуте Азеддин Унахи сделал передачу в центр штрафной. Цыганков грудью принял мяч м перебросил его через вратаря 1:1. На 84-й минуте он обыграл двух соперников на фланге, сместился в штрафную и пробил в ближний угол 1:2.