Чемпионат Испании. Виктор Цыганков забил два гола
время публикации: 13 декабря 2025 г., 08:34 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 08:34
В стартовом матче шестнадцатого тура чемпионата Испании "Жирона" на выезде победила "Реал Сосьедад" 2:1.
Оба гола в ворота хозяев забил полузащитник сборной Украины, уроженец Израиля Виктор Цыганков.
"Жирона" одержала первую выездную победу в чемпионате в этом сезоне.
В начале матча каталонцы упустили несколько голевых моментов.
На 35-й минуте счет открыли хозяева. Гонсалу Гедеш (4 августа перешел из "Вулверхэмптона") вышел один на один 1:0.
На 76-й минуте Азеддин Унахи сделал передачу в центр штрафной. Цыганков грудью принял мяч м перебросил его через вратаря 1:1. На 84-й минуте он обыграл двух соперников на фланге, сместился в штрафную и пробил в ближний угол 1:2.
