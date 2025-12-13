x
Спорт

Чемпионат Франции. Неутешительный прогноз статистиков для "Нанта"

13 декабря 2025 г.
В стартовом матче шестнадцатого тура чемпионата Франции "Анже" разгромил "Нант" 4:1.

Голы в ворота гостей забили Химад Абделли и 18-летний Сидики Шериф.

На 81-й минуте Фабьен Сантонс сократил отставание.

После 85-й минуты два гола забили 19-летний Харуна Джибирин и Лилиан Раолисоа.

"Анже" одержал вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах.

"Нант" находится в зоне вылета.

Эксперты статистического сервиса Opts отметили интересную и неутешительную для "Нанта" закономерность. Последние четыре команды, попускавшие в матче с "Анже" не менее 3 голов, вылетали. Сезон 2021-22 годов - "Мец" и "Бордо". Прошлый сезон - "Монпелье" и "Сент-Этьен".

