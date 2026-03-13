Результаты матчей НХЛ
время публикации: 13 марта 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 14:11
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" проиграл "Сан-Хосе" 2:4.
Бостон Брюинз - Сан-Хосе Шаркс 2:4
Баффало Сейбрз - Вашингтон Кэпиталз 1:2
Каролина Харрикейнз - Сент-Луис Блюз 1:3
Флорида Пантерз - Коламбус Блю Джекетс 2:1 (овертайм)
Нью-Джерси Дэвилз - Калгари Флэймз 4:5
Тампа-Бей Лайтнинг - Детройт Ред Уингз 4:1
Торонто Мейпл Лифс - Анахайм Дакс 6:4
Даллас Старз - Эдмонтон Ойлерз 7:2
Миннесота Уайлд - Филадельфия Флайерз 2:3 (буллиты)
Виннипег Джетс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:6
Бта Маммот - Чикаго Блэк Хоукс 2:3 (овертайм)
Сиэтл Кракен - Колорадо Эвеланш 1:5
Ванкувер Кэнакс - Нешвилл Прэдейторз 4:3 (буллиты)
Вегас Голден Найтс - Питтсбург Пингвинз 6:2
