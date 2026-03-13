x
Спорт

Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 13 марта 2026 г., 14:11 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 14:11
Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Lindsey Wasson

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" проиграл "Сан-Хосе" 2:4.

Бостон Брюинз - Сан-Хосе Шаркс 2:4

Баффало Сейбрз - Вашингтон Кэпиталз 1:2

Каролина Харрикейнз - Сент-Луис Блюз 1:3

Флорида Пантерз - Коламбус Блю Джекетс 2:1 (овертайм)

Нью-Джерси Дэвилз - Калгари Флэймз 4:5

Тампа-Бей Лайтнинг - Детройт Ред Уингз 4:1

Торонто Мейпл Лифс - Анахайм Дакс 6:4

Даллас Старз - Эдмонтон Ойлерз 7:2

Миннесота Уайлд - Филадельфия Флайерз 2:3 (буллиты)

Виннипег Джетс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:6

Бта Маммот - Чикаго Блэк Хоукс 2:3 (овертайм)

Сиэтл Кракен - Колорадо Эвеланш 1:5

Ванкувер Кэнакс - Нешвилл Прэдейторз 4:3 (буллиты)

Вегас Голден Найтс - Питтсбург Пингвинз 6:2

