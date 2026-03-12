x
12 марта 2026
|
последняя новость: 15:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 марта 2026
|
12 марта 2026
|
последняя новость: 15:03
12 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Филадельфия" разгромила "Вашингтон". Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 12 марта 2026 г., 14:00 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 14:00
"Филадельфия" разгромила "Вашингтон". Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Matt Rourke

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Филадельфия" разгромила "Вашингтон" 4:1.

Оттава Сенаторз - Монреаль Канадиенз 2:3

В конце первого периода две шайбы в ворота гостей забил Дрейк Батерсон, сделав счет 2:1.

"Монреаль" одержал третью победу подряд.

Филадельфия Сиксерз - Вашингтон Кэпиталз 4:1

Оуэн Типпетт забил сотый гол за "Филадельфию".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2026

Невероятная победа и достижение "островитян". Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2026

Рекорд Куика. Достижение Зибанежада. 14 сэйвов Суэймана. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2026

Юниорский чемпионат мира по хоккею. Израильтяне не сумели выйти в дивизион 2В
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2026

Умер знаменитый хоккеист, обладатель Кубка Стэнли