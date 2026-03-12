"Филадельфия" разгромила "Вашингтон". Результаты матчей НХЛ
время публикации: 12 марта 2026 г., 14:00 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 14:00
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Филадельфия" разгромила "Вашингтон" 4:1.
Оттава Сенаторз - Монреаль Канадиенз 2:3
В конце первого периода две шайбы в ворота гостей забил Дрейк Батерсон, сделав счет 2:1.
"Монреаль" одержал третью победу подряд.
Филадельфия Сиксерз - Вашингтон Кэпиталз 4:1
Оуэн Типпетт забил сотый гол за "Филадельфию".
