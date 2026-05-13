x
13 мая 2026
|
последняя новость: 09:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 мая 2026
|
13 мая 2026
|
последняя новость: 09:37
13 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Бетис" сыграет в Лиге чемпионов. Результаты матчей чемпионата Испании

Футбол
время публикации: 13 мая 2026 г., 08:51 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 08:51
"Бетис" сыграет в Лиге чемпионов. Результаты матчей чемпионата Испании
AP Photo/Joan Monfort

Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Испании. "Атлетико" в гостях обыграл "Осасуну" 2:1.

Сельта (Виго) - Леванте (Валенсия) 2:3

За два тура до финиша "Леванте" выбрался из зоны вылета, но спасения еще не гарантировал.

Бетис (Севилья) - Эльче 2:1

"Бетис" закрепился в зоне Лиги чемпионов (пятое место). "Сельта" уже не сможет его догнать.

"Эльче" находится вне зоны вылета, но отрыва от красной черты нет. Команды, занимающие с 14-го по 18-е места (18-е место вылетает) набрали по 39 очков.

Осасуна (Памплона) - Атлетико (Мадрид) 1:2

"Атлетико" ведет борьбу с "Вильярреалом" за третье место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 мая 2026

Даниэль Перец получил желтую карточку. "Саутгемптон" вышел в финал плэй-офф
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 мая 2026

Ничья в матче лидеров. Результаты игр чемпионата Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 мая 2026

"Барселона" победила "Реал" и стала чемпионом Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2026

Футбол. Фанаты сорвали чемпионское пражское дерби