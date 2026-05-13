"Бетис" сыграет в Лиге чемпионов. Результаты матчей чемпионата Испании
время публикации: 13 мая 2026 г., 08:51 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 08:51
Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Испании. "Атлетико" в гостях обыграл "Осасуну" 2:1.
Сельта (Виго) - Леванте (Валенсия) 2:3
За два тура до финиша "Леванте" выбрался из зоны вылета, но спасения еще не гарантировал.
Бетис (Севилья) - Эльче 2:1
"Бетис" закрепился в зоне Лиги чемпионов (пятое место). "Сельта" уже не сможет его догнать.
"Эльче" находится вне зоны вылета, но отрыва от красной черты нет. Команды, занимающие с 14-го по 18-е места (18-е место вылетает) набрали по 39 очков.
Осасуна (Памплона) - Атлетико (Мадрид) 1:2
"Атлетико" ведет борьбу с "Вильярреалом" за третье место.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 мая 2026