"Бетис" сыграет в Лиге чемпионов. Результаты матчей чемпионата Испании

Состоялись матчи тридцать шестого тура чемпионата Испании. "Атлетико" в гостях обыграл "Осасуну" 2:1.

Сельта (Виго) - Леванте (Валенсия) 2:3

За два тура до финиша "Леванте" выбрался из зоны вылета, но спасения еще не гарантировал.

Бетис (Севилья) - Эльче 2:1

"Бетис" закрепился в зоне Лиги чемпионов (пятое место). "Сельта" уже не сможет его догнать.

"Эльче" находится вне зоны вылета, но отрыва от красной черты нет. Команды, занимающие с 14-го по 18-е места (18-е место вылетает) набрали по 39 очков.

Осасуна (Памплона) - Атлетико (Мадрид) 1:2

"Атлетико" ведет борьбу с "Вильярреалом" за третье место.