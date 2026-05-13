Даниэль Перец получил желтую карточку. "Саутгемптон" вышел в финал плэй-офф
время публикации: 13 мая 2026 г., 07:40 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 07:44
23 мая в решающем матче за выход в Премьер-лигу встретятся "Саутгемптон" и "Халл".
"Саутгемптон" в ответном матче победил "Мидлсборо" 2:1.
В первом матче была ничья 0:0.
На 5-й минуте Рили Макгри вывел "Мидлсборо" вперед 0:1.
На 45-й минуте Росс Стюарт сравнял счет 1:1.
Победный гол на 116-й минуте забил Ши Чарльз, арендованный у "Шеффилд Уэнсдэй".
В конце матча израильский вратарь "Саутгемптона" Даниэль Перец получил желтую карточку за затяжку времени.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 мая 2026