13 мая 2026
последняя новость: 07:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Даниэль Перец получил желтую карточку. "Саутгемптон" вышел в финал плэй-офф

Футбол
время публикации: 13 мая 2026 г., 07:40 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 07:44
AP Photo/Alastair Grant

23 мая в решающем матче за выход в Премьер-лигу встретятся "Саутгемптон" и "Халл".

"Саутгемптон" в ответном матче победил "Мидлсборо" 2:1.

В первом матче была ничья 0:0.

На 5-й минуте Рили Макгри вывел "Мидлсборо" вперед 0:1.

На 45-й минуте Росс Стюарт сравнял счет 1:1.

Победный гол на 116-й минуте забил Ши Чарльз, арендованный у "Шеффилд Уэнсдэй".

В конце матча израильский вратарь "Саутгемптона" Даниэль Перец получил желтую карточку за затяжку времени.

