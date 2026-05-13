Даниэль Перец получил желтую карточку. "Саутгемптон" вышел в финал плэй-офф

23 мая в решающем матче за выход в Премьер-лигу встретятся "Саутгемптон" и "Халл".

"Саутгемптон" в ответном матче победил "Мидлсборо" 2:1.

В первом матче была ничья 0:0.

На 5-й минуте Рили Макгри вывел "Мидлсборо" вперед 0:1.

На 45-й минуте Росс Стюарт сравнял счет 1:1.

Победный гол на 116-й минуте забил Ши Чарльз, арендованный у "Шеффилд Уэнсдэй".

В конце матча израильский вратарь "Саутгемптона" Даниэль Перец получил желтую карточку за затяжку времени.