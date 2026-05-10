Футбол. Фанаты сорвали чемпионское пражское дерби

Матч 32-го тура чемпионата Чехии "Славия" (Прага) - "Спарта" (Прага) был сорван из-за буйства фанатов.

Теперь "Славии" грозит техническое поражение 0:3.

За несколько минут до конца матча при счете 3:2 фанаты "Славии" выбежали на поле и стали бурно праздновать чемпионство.

Футболисты "Спарты" отказались доигрывать матч.

Руководство "Спарты" сообщило, что фанаты напали на нескольких футболистов команды.

Президент "Славии" принес извинения.

Сообщения СМИ о том, что буйство фанатов может стоить "Славии" чемпионства, не соответстыцют действительности. "Славия" опережает "Спарту" на 8 очков.