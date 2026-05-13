Ничья в матче лидеров. Результаты игр чемпионата Израиля по футболу
время публикации: 13 мая 2026 г., 07:19 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 07:19
Состоялись матчи тридцать третьего тура верхнего плэй-офф чемпионата Израиля по футболу.
Апоэль (Тель-Авив) - Апоэль (Петах-Тиква) 1:0
На 74-й минуте победный гол забил Мор Бускила.
Бейтар (Иерусалм) - Апоэль (Беэр-Шева) 1:1
"Апоэль" лидирует, на два очка опережая "Бейтар".
На 77-й минуте Ярден Шуа вывел "Бейтар" вперед 1:0.
Через 4 минуты Кингс Кангва сравнял счет 1:1.
