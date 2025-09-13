x
13 сентября 2025
Спорт

Чемпионат Германии. Первый матч после увольнения Тен Хага "Байер" выиграл

Футбол
время публикации: 13 сентября 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 09:02
На 10-й минуте Алехандро Гримальдо идеально исполнил штрафной
AP Photo/Martin Meissner

В стартовом матче третьего тура чемпионата Германии "Байер" обыграл "Айнтрахт" (Франкфурт) 3:1.

После второго тура был уволен тренер "фармацевтов" Эрик Тен Хаг. Это был первый матч под руководством Каспера Юльманда.

"Байер" одержал 11-ю подряд домашнюю победу в матчах Бундеслиги.

Победители завершали матч вдевятером. Оба удаления произошли при счете 2:1. На 59-й минуте вторую желтую карточку получил Роберт Андрих, на второй минуте компенсированного времени - Эсекиэль Фернандес( 1 сентября перешел из саудовского клуба "Аль-Кадисия").

На 10-й минуте Алехандро Гримальдо идеально исполнил штрафной 1:0. На четвертой минуте, добавленной к первому тайму, Патрик Шик реализовал пенальти 2:0.

На 52-й минуте Чжан Узун вернул "орлов" в игру 2:1.

На восьмой минуте компенсированного времени Гримальдо со штрафного отправил мяч в верхний угол 3:1.

