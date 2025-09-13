x
13 сентября 2025
|
последняя новость: 09:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 сентября 2025
|
13 сентября 2025
|
последняя новость: 09:01
13 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Фигурное катание. Юниорский Гран-при в Бангкоке. Израильтянка заняла 16-е место

Фигурное катание
время публикации: 13 сентября 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 08:14
В соревнованиях женщина победила Мао Симада
AP Photo/ Chiang Ying-ying

В Бангкоке сегодня завершится этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию.

В соревнованиях женщин победила Мао Симада (199.07).

Израильтянка Симона Ткачман заняла 16-е место (138.92).

В соревнованиях спортивных пар победили китайцы Руи Гуо- Ивэнь Чжан.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 сентября 2025

Юниорский этап Гран-при в Бангкоке. Результаты израильских фигуристов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 сентября 2025

Фигурное катание. Этап юниорского Гран-при в Бангкоке. Состав сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 апреля 2025

В Екатеринбурге отец юной фигуристки избил судью
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 марта 2025

Определились участники командного чемпионата мира по фигурному катанию