Фигурное катание. Юниорский Гран-при в Бангкоке. Израильтянка заняла 16-е место
время публикации: 13 сентября 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 08:14
В Бангкоке сегодня завершится этап Юниорского Гран-при по фигурному катанию.
В соревнованиях женщин победила Мао Симада (199.07).
Израильтянка Симона Ткачман заняла 16-е место (138.92).
В соревнованиях спортивных пар победили китайцы Руи Гуо- Ивэнь Чжан.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 апреля 2025