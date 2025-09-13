Чемпионат Франции. "Марсель" разгромил "Лорьян"

В стартовом матче четвертого тура чемпионата Франции "Марсель" разгромил "Лорьян" 4:0.

"Марсель" забил не менее четырех голов в последних пяти домашних матчах. Самая продолжительная подобная серия в чемпионатах Франции начиная с 1949 года.

В этом матче в стартовом составе "Марселя" дебютировали 8 футболистов.

Гости с 10-й минуты играл в меньшинстве. За "фол последней надежды" был удален Дарлин Йонгва.

В дальнейшем матч проходил при подавляющем преимуществе хозяев (72% владения мячом, 15:4 по ударам, 8:1 по точным ударам, 10:0 по угловым).

По оценке комментатора, "Марсель" реализовал все голевые моменты.

Голы забили Мейсон Гринвуд (пенальти), Бенжамен Павар, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Анхель Гомес и Наиф Агуэрд.