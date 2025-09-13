Чемпионат Франции. "Марсель" разгромил "Лорьян"
время публикации: 13 сентября 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 07:40
В стартовом матче четвертого тура чемпионата Франции "Марсель" разгромил "Лорьян" 4:0.
"Марсель" забил не менее четырех голов в последних пяти домашних матчах. Самая продолжительная подобная серия в чемпионатах Франции начиная с 1949 года.
В этом матче в стартовом составе "Марселя" дебютировали 8 футболистов.
Гости с 10-й минуты играл в меньшинстве. За "фол последней надежды" был удален Дарлин Йонгва.
В дальнейшем матч проходил при подавляющем преимуществе хозяев (72% владения мячом, 15:4 по ударам, 8:1 по точным ударам, 10:0 по угловым).
По оценке комментатора, "Марсель" реализовал все голевые моменты.
Голы забили Мейсон Гринвуд (пенальти), Бенжамен Павар, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Анхель Гомес и Наиф Агуэрд.
