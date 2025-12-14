x
Спорт
Спорт

Умер призер чемпионата мира по футболу

Умер призер чемпионата мира по футболу
13 декабря на 89-м году жизни умер известный футболист Эрнешту Фигейреду, сообщают португальские СМИ.

Нападающий выступал за команды "Матрена", "Униан де Томар", "Сернаше", "Спортинг" (Лиссабон), "Витория" (Сетубал).

В составе "Спортинга" он трехкратный чемпион Португалии, обладатель Кубка Португалии 1963 года, обладатель Кубка обладателей кубков 1964 года.

Эрнешту Фигейреду - бронзовый призер чемпионата мира 1966 года.

