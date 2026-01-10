x
Спорт

"Барселона" разгромила "Партизан". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 10 января 2026 г., 09:23 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 09:23
"Барселона" разгромила "Партизан". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Bailey Hillesheim

Почти завершился двадцать первый тур регулярного чемпионата Евролиги. Матч "Апоэль" - Париж" состоится 3 марта.

Жальгиис (Каунас, Литва) - Црвена звезда (Белград, Сербия) 99:67

Последнюю четверть хозяева выиграли 31:15.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 95:80

Вторую половину матча хозяева выиграли 46:33.

Лидер "Олимпиакоса" Александр Везенков набрал 25 очков.

Барселона (Испания) - Партизан (Белград, Сербия) 88:70

Каталонцы выиграли вторую половину матча 47:35.

Баскония (Витория, Испания) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 78:73

Милан (Италия) - Анадолу Эфес (Ствмбул, Турция) 87:74

Защитник "Милана" Армони Брукс набрал 31 очко и сделал 8 подборов.

