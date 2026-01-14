Умер бывший тренер "Бордо", "Марселя" и "Алании"

12 января на 73-м году жизни умер известный французский футболист и тренер Роллан Курбис, сообщают французские СМИ.

Защитник выступал за "Марсель", "Аяччо", "Олимпиакос" (чемпион Греции 1974 года), "Сошо", "Монако" (двукратный чемпион Франции), "Тулон".

Марсель Курбис тренировал "Тулон", "Аяччо", "Марсель" (финалист Кубка УЕФА 1999 года), "Тулузу", "Бордо", "Ланс", "Аль-Вахду" (ОАЭ), "Аланию" (Владикавказ), "Монпелье", "Сьон", "Ренн" и "Алжир" (чемпион и обладатель Кубка Алжира 2013 года).

В 2012 году Роллан Курбис тренировал сборную Нигера.