x
10 января 2026
|
последняя новость: 15:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 января 2026
|
10 января 2026
|
последняя новость: 15:12
10 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победы "Вашингтона", "Юты" и "Виннипега". Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 10 января 2026 г., 14:51 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 14:51
Победы "Вашингтона", "Юты" и "Виннипега". Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Erin Hooley

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" разгромил "Чикаго" 5:1.

Чикаго Блэк Хоукс - Вашингтон Кэпиталз 1:5

По броскам ничья 24:24.

По две результативные передачи сделали Джон Карлсон и Мартин Фехервари.

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 20 минут. Показатель +1.

Александр Овечкин забил 4 гола в последних трех играх.

Дрю Коммессо стал 187-м вратарем НХЛ, которому забил Овечкин.

Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингз 5:1

"Виннипег" прервал 11-матчевую серию без побед.

По броскам 24:19 в пользу "королей".

Две шайбы забил Марк Шейфеле.

По две результативные передачи сделали Коул Перфетти и Габриэль Виларди.

Юта Маммот - Сент-Луис Блюз 4:2

По броскам 28:23 в пользу "Блюз".

По 3 очка набрали Ник Шмальц (2 + 1) и Клейтон Келлер (0 + 3).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Гол Хаймана. Впечатляющая серия Макдэвида Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Достижения Тексье. Победный гол Цукера. Кросби обошел Гретцки. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 января 2026

Патрик Кейн забил 500-й гол. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 января 2026

Достижения Дюшена, Тексье и Селебрини. Результаты матчей НХЛ