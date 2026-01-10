Победы "Вашингтона", "Юты" и "Виннипега". Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Вашингтон" разгромил "Чикаго" 5:1.
Чикаго Блэк Хоукс - Вашингтон Кэпиталз 1:5
По броскам ничья 24:24.
По две результативные передачи сделали Джон Карлсон и Мартин Фехервари.
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 20 минут. Показатель +1.
Александр Овечкин забил 4 гола в последних трех играх.
Дрю Коммессо стал 187-м вратарем НХЛ, которому забил Овечкин.
Виннипег Джетс - Лос-Анджелес Кингз 5:1
"Виннипег" прервал 11-матчевую серию без побед.
По броскам 24:19 в пользу "королей".
Две шайбы забил Марк Шейфеле.
По две результативные передачи сделали Коул Перфетти и Габриэль Виларди.
Юта Маммот - Сент-Луис Блюз 4:2
По броскам 28:23 в пользу "Блюз".
По 3 очка набрали Ник Шмальц (2 + 1) и Клейтон Келлер (0 + 3).