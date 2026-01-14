Сноубординг. При сходе лавины погиб олимпийский призер

11 января при сходе лавины в кантоне Вале погиб швейцарский сноубордист Уэли Кестенхольц, сообщают швейцарские СМИ.

50-летний спортсмен получил тяжелые травмы.

Его на вертолете доставили в больницу Сьона, где Уэли Кестенхольц умер.

Он был бронзовым призером олимпиады в Нагано (1998 год) в слаломе-гиганте.