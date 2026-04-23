Бадминтон. Израильтяне завоевали пять медалей турнира в Чехии
время публикации: 23 апреля 2026 г., 07:16 | последнее обновление: 23 апреля 2026 г., 07:16
Израильский паралимпиецц Константин Афиногенов (категория WH1) стал победителем турнира Czechia Para Badminton International 2026.
В парном разряде израильтяне Констанин Афиногенов и Амир Леви заняли третье место (проиграли в полуфинале).
Амир Леви стал победителем турнира в категории WH2.
Рони Кестен (категория SL3) заняла третье место в одиночном и парном разряде.
