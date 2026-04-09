Чемпионат Европы по бадминтону. Результаты израильтян

В Уэльве, Испания, проходит чемпионат Европы по бадминтону.

Миша Зильберман в первом раунде проиграл итальянцу Фабио Капонио 14:21, 21:18, 15:21.

Израильтянин Даниил Дубовенко выиграл у итальянца Джованни Тоти 21:12, 21:13. В 1//8 финала он встретится с Кристо Поповым (Франция).

Израильтянка Хели Нейман снялась с турнира. В первом матче она должна была встретиться с датчанкой Мией Блихфельдт.