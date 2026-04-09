09 апреля 2026
последняя новость: 10:35
09 апреля 2026
09 апреля 2026
последняя новость: 10:35
09 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Чемпионат Европы по бадминтону. Результаты израильтян

Бадминтон
Спорт/важное
время публикации: 09 апреля 2026 г., 10:32 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 10:40
Чемпионат Европы по бадминтону. Результаты израильтян
AP Photo/Kin Cheung

В Уэльве, Испания, проходит чемпионат Европы по бадминтону.

Миша Зильберман в первом раунде проиграл итальянцу Фабио Капонио 14:21, 21:18, 15:21.

Израильтянин Даниил Дубовенко выиграл у итальянца Джованни Тоти 21:12, 21:13. В 1//8 финала он встретится с Кристо Поповым (Франция).

Израильтянка Хели Нейман снялась с турнира. В первом матче она должна была встретиться с датчанкой Мией Блихфельдт.

Спорт
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 декабря 2025

Бадминтон. Израильтянин занял третье место в Астане
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 декабря 2025

Бадминтон. Сборные Израиля на чемпионат Европы не вышли
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2025

Бадминтон. Израильтяне обыграли сборную Люксембурга
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 декабря 2025

Бадминтон. Израильтяне проиграли сборной Эстонии