Спорт

Итальянские СМИ. Матч Евролиги "Виртус" - "Маккаби" будет перенесен

Баскетбол
время публикации: 14 ноября 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 10:50
Итальянские СМИ. Матч Евролиги "Виртус" - "Маккаби" будет перенесен
AP Photo/Darko Vojinovic

Газета La Repubblica написала, что матч Евролиги "Виртус" - "Маккаби" вероятно будет перенесен.

По информации издания, полиция просит не проводить матч 21 ноября из-за пропалестинских протестов.

Полиция потребовала перенести матч как минимум до середины декабря.

Начальник полиции Болоньи Антонио Сбордоне обратился с соответствующей просьбой к мэру города.

Спорт
