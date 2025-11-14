Итальянские СМИ. Матч Евролиги "Виртус" - "Маккаби" будет перенесен
время публикации: 14 ноября 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 10:50
Газета La Repubblica написала, что матч Евролиги "Виртус" - "Маккаби" вероятно будет перенесен.
По информации издания, полиция просит не проводить матч 21 ноября из-за пропалестинских протестов.
Полиция потребовала перенести матч как минимум до середины декабря.
Начальник полиции Болоньи Антонио Сбордоне обратился с соответствующей просьбой к мэру города.
