14 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Сборная Камеруна не едет на чемпионат мира. Результаты матчей

время публикации: 14 ноября 2025 г., 10:21 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 10:29
Сборная Камеруна не едет на чемпионат мира. Результаты матчей
AP Photo

В Рабате, Марокко, начался африканский плэй-офф отборочного турнира чемпионата мира.

Победитель финала сыграет в межконтинентальном плэй-офф.

В финале африканского турнира 15 ноября встретятся сборные Нигерии и Демократической республики Конго.

Нигерия - Габон 4:1 (дополнительное время)

На 89-й минуте габонец Марио Ламина (Галатасарай) сравнял счет и перевел матч в овертайм.

В дополнительное время два гола забил Виктор Осимхен, один - Чидера Эджуке (Севилья).

Камерун - Демократическая республика Конго 0:1

Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил бывший защитник "Порту" и "Олимпика" Шансель Мбемба (Лилль).

