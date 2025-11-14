Сборная Камеруна не едет на чемпионат мира. Результаты матчей
В Рабате, Марокко, начался африканский плэй-офф отборочного турнира чемпионата мира.
Победитель финала сыграет в межконтинентальном плэй-офф.
В финале африканского турнира 15 ноября встретятся сборные Нигерии и Демократической республики Конго.
Нигерия - Габон 4:1 (дополнительное время)
На 89-й минуте габонец Марио Ламина (Галатасарай) сравнял счет и перевел матч в овертайм.
В дополнительное время два гола забил Виктор Осимхен, один - Чидера Эджуке (Севилья).
Камерун - Демократическая республика Конго 0:1
Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил бывший защитник "Порту" и "Олимпика" Шансель Мбемба (Лилль).
