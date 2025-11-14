Падение "Индианы" продолжается. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Финикс" разгромил "Индиану" 133:98.

Кливленд Кавальерз - Торонто Рэпторз 113:126

Скотти Барнс (Торонто) был близок к "трипл-даблу" (28 + 10 подборов + 8 передач + 5 блок-шотов)

Финикс Санз - Индиана Пэйсерз 133:98

"Финикс" победил в пятом матче подряд. Два баскетболиста команды набрали более 30 очков: Девин Букер (33), Диллон Брукс (32).

Чемпион Восточной конференции прошлого сезона проиграл шестой матч подряд. "Индиана" одержала 1 победу в 12 матчах.

Юта Джаз - Атланта Хоукс 122:132

Лидер "ястребов" Джайлен Джонсон сделал "трипл-дабл" (31 + 18 подборов + 14 передач + 7 перехватов). Это его третий трипл-дабл и личный рекорд результативности..