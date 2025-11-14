x
14 ноября 2025
|
последняя новость: 09:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2025
|
14 ноября 2025
|
последняя новость: 09:47
14 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Падение "Индианы" продолжается. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 14 ноября 2025 г., 08:36 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 08:44
Падение "Индианы" продолжается. Результаты матчей НБА
AP Photo/Rick Scuteri

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Финикс" разгромил "Индиану" 133:98.

Кливленд Кавальерз - Торонто Рэпторз 113:126

Скотти Барнс (Торонто) был близок к "трипл-даблу" (28 + 10 подборов + 8 передач + 5 блок-шотов)

Финикс Санз - Индиана Пэйсерз 133:98

"Финикс" победил в пятом матче подряд. Два баскетболиста команды набрали более 30 очков: Девин Букер (33), Диллон Брукс (32).

Чемпион Восточной конференции прошлого сезона проиграл шестой матч подряд. "Индиана" одержала 1 победу в 12 матчах.

Юта Джаз - Атланта Хоукс 122:132

Лидер "ястребов" Джайлен Джонсон сделал "трипл-дабл" (31 + 18 подборов + 14 передач + 7 перехватов). Это его третий трипл-дабл и личный рекорд результативности..

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

"Реал" проиграл "Панатинаикосу". Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Евролига. "Маккаби" победил "Басконию"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025

Евролига. "Апоэль" проиграл "Фенербахче"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025

Карри набрал 46 очков, Йокич- 55. Результаты матчей НБА