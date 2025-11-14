Криштиану Роналду впервые удален в игре за сборную

Ирландцы сенсационно победили сборную Португалии 2:0 в отборочном матче чемпионата мира.

На 61-й минуте произошло историческое событие. Криштиану Роналду впервые в матче за сборную получил красную карточку.

Легендарный футболист ударил соперника локтем. После просмотра видеоповтора арбитр удалил капитана сборной Португалии.

Всего за карьеру Криштиану Роналду 13 раз получал красные карточки.