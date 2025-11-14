x
14 ноября 2025
|
последняя новость: 12:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2025
|
14 ноября 2025
|
последняя новость: 12:40
14 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Криштиану Роналду впервые удален в игре за сборную

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 14 ноября 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 12:01
Криштиану Роналду впервые удален в игре за сборную
AP Photo/Peter Morrison

Ирландцы сенсационно победили сборную Португалии 2:0 в отборочном матче чемпионата мира.

На 61-й минуте произошло историческое событие. Криштиану Роналду впервые в матче за сборную получил красную карточку.

Легендарный футболист ударил соперника локтем. После просмотра видеоповтора арбитр удалил капитана сборной Португалии.

Всего за карьеру Криштиану Роналду 13 раз получал красные карточки.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Сборная Камеруна не едет на чемпионат мира. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Сербы не едут на чемпионат мира. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Франция - Украина. Килиан Мбаппе забил 400-й гол
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 ноября 2025

Соперники сборной Израиля. Итальянцы обыграли команду Молдовы