Криштиану Роналду впервые удален в игре за сборную
время публикации: 14 ноября 2025 г., 12:01 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 12:01
Ирландцы сенсационно победили сборную Португалии 2:0 в отборочном матче чемпионата мира.
На 61-й минуте произошло историческое событие. Криштиану Роналду впервые в матче за сборную получил красную карточку.
Легендарный футболист ударил соперника локтем. После просмотра видеоповтора арбитр удалил капитана сборной Португалии.
Всего за карьеру Криштиану Роналду 13 раз получал красные карточки.
Ссылки по теме