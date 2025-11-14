Соперники сборной Израиля. Итальянцы обыграли команду Молдовы

Сборная Италии победила команду Молдовы и продолжает борьбу за выход в финальную часть чемпионата мира.

Положение команд за тур до финиша (эстонцы сыграли все матчи): Норвегия 21 очко, Италия 18, Израиль 9, Эстония 4, Молдова 1.

Команда Молдовы продержалась 88 минут.

Затем в течение 4 минут голы забили Джанлука Манчини (Рома) и Франческо Пио Эспозито (Интер).