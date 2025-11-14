Соперники сборной Израиля. Итальянцы обыграли команду Молдовы
время публикации: 14 ноября 2025 г., 08:50 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 08:50
Сборная Италии победила команду Молдовы и продолжает борьбу за выход в финальную часть чемпионата мира.
Положение команд за тур до финиша (эстонцы сыграли все матчи): Норвегия 21 очко, Италия 18, Израиль 9, Эстония 4, Молдова 1.
Команда Молдовы продержалась 88 минут.
Затем в течение 4 минут голы забили Джанлука Манчини (Рома) и Франческо Пио Эспозито (Интер).
