14 ноября 2025
09:47
последняя новость: 09:47
Спорт

Соперники сборной Израиля. Итальянцы обыграли команду Молдовы

Футбол
время публикации: 14 ноября 2025 г., 08:50 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 08:50
Сборная Италии победила команду Молдовы и продолжает борьбу за выход в финальную часть чемпионата мира.

Положение команд за тур до финиша (эстонцы сыграли все матчи): Норвегия 21 очко, Италия 18, Израиль 9, Эстония 4, Молдова 1.

Команда Молдовы продержалась 88 минут.

Затем в течение 4 минут голы забили Джанлука Манчини (Рома) и Франческо Пио Эспозито (Интер).

Спорт
