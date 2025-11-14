Шутаут и достижения Вольфа. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Калгари" победил "Сан-Хосе" 2:0.
Оттава Сенаторз - Бостон Брюинз 5:3
"Сенаторы" прервали серию из 7 побед "Бостона".
На 46-й минуте гости сравняли счет 3:3, проигрывая 0:2 и 1:3.
В конце встречи две шайбы забросил Тим Штуцле. В этом матче он сделал одну голевую передачу.
Давид Пастрняк забил 402-й гол в карьере и поднялся на 5-е место в истории "Бостона".
Торонто Мейпл Лифс - Лос-Анджелес Кингз 3:4 (Овертайм)
"Торонто" вел в счете 2:0 и 3:2.
На 35-й секунде овертайма победную шайбу забросил Куинтон Байфилд.
Две шайбы забросил Джон Таварес (Торонто).
Вильям Нюландер (Торонто) сделал результативную передачу в своем 700-м матче в НХЛ.
Дрю Дайти (Кингз) сделал две результативные передачи. Это 133-й матч, в котором он набирает более одного очка.
Коламбус Блю Джекетс - Эдмонетон Ойлерз 5:4
"Эдмонтон" последний раз побеждал "Коламбус" в гостях в 2019 году.
Леон Драйзайтль (Эдмонтон) забил два гола.
Эван Бушар (Эдмонтон) сделал три результативные передачи.
По три очка набрали игроки "Коламбуса" Мэтью Оливье (2 + 1) и Чарли Койл (1 + 2).
Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 20 минут 29 секунд. Показатель - 2.
Калгари Флэймз - Сан-Хосе Шаркс 2:0
"Калгари" прервал серию из 3 поражений.
Дастин Вольф совершил шутаут, отразив 16 бросков. Вольф вышел на третье место в истории "Калгари" по количеству шутаутов в возрасте до 25 лет (четыре). Он стал вторым голкипером-уроженцем Калифорнии, совершившим шутаут в матче против калифорнийской команды.