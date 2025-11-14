x
Спорт

Шутаут и достижения Вольфа. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 14 ноября 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 11:54
Шутаут и достижения Вольфа. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Maddy Grassy

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Калгари" победил "Сан-Хосе" 2:0.

Оттава Сенаторз - Бостон Брюинз 5:3

"Сенаторы" прервали серию из 7 побед "Бостона".

На 46-й минуте гости сравняли счет 3:3, проигрывая 0:2 и 1:3.

В конце встречи две шайбы забросил Тим Штуцле. В этом матче он сделал одну голевую передачу.

Давид Пастрняк забил 402-й гол в карьере и поднялся на 5-е место в истории "Бостона".

Торонто Мейпл Лифс - Лос-Анджелес Кингз 3:4 (Овертайм)

"Торонто" вел в счете 2:0 и 3:2.

На 35-й секунде овертайма победную шайбу забросил Куинтон Байфилд.

Две шайбы забросил Джон Таварес (Торонто).

Вильям Нюландер (Торонто) сделал результативную передачу в своем 700-м матче в НХЛ.

Дрю Дайти (Кингз) сделал две результативные передачи. Это 133-й матч, в котором он набирает более одного очка.

Коламбус Блю Джекетс - Эдмонетон Ойлерз 5:4

"Эдмонтон" последний раз побеждал "Коламбус" в гостях в 2019 году.

Леон Драйзайтль (Эдмонтон) забил два гола.

Эван Бушар (Эдмонтон) сделал три результативные передачи.

По три очка набрали игроки "Коламбуса" Мэтью Оливье (2 + 1) и Чарли Койл (1 + 2).

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 20 минут 29 секунд. Показатель - 2.

Калгари Флэймз - Сан-Хосе Шаркс 2:0

"Калгари" прервал серию из 3 поражений.

Дастин Вольф совершил шутаут, отразив 16 бросков. Вольф вышел на третье место в истории "Калгари" по количеству шутаутов в возрасте до 25 лет (четыре). Он стал вторым голкипером-уроженцем Калифорнии, совершившим шутаут в матче против калифорнийской команды.

Спорт
