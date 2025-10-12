Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Сборные Израиля и Словении сыграли вничью

В матче второго отборочного этапа юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет) сборные Израиля и Словении сыграли вничью 2:2.

Положение команд в группе 4 после двух туров. Австрия 6 очков, Израиль 2, Словения, Люксембург по 1.

На 34-й минут е Матео Ачимович (Олимпия, Любляна) вывел словенцев вперед 0:1.

В середине второго тайма два гола забил Йоав Солель (Апоэль, Петах Тиква).

На 69-й минуте Ноам Штейфман срезал мяч в свои ворота.