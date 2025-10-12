Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Сборные Израиля и Словении сыграли вничью
время публикации: 12 октября 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 13:53
В матче второго отборочного этапа юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет) сборные Израиля и Словении сыграли вничью 2:2.
Положение команд в группе 4 после двух туров. Австрия 6 очков, Израиль 2, Словения, Люксембург по 1.
На 34-й минут е Матео Ачимович (Олимпия, Любляна) вывел словенцев вперед 0:1.
В середине второго тайма два гола забил Йоав Солель (Апоэль, Петах Тиква).
На 69-й минуте Ноам Штейфман срезал мяч в свои ворота.
Ссылки по теме