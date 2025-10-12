x
12 октября 2025
|
последняя новость: 13:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 13:53
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Сборные Израиля и Словении сыграли вничью

Футбол
время публикации: 12 октября 2025 г., 13:48 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 13:53
Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Сборные Израиля и Словении сыграли вничью
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

В матче второго отборочного этапа юношеского чемпионата Европы по футболу (игроки до 19 лет) сборные Израиля и Словении сыграли вничью 2:2.

Положение команд в группе 4 после двух туров. Австрия 6 очков, Израиль 2, Словения, Люксембург по 1.

На 34-й минут е Матео Ачимович (Олимпия, Любляна) вывел словенцев вперед 0:1.

В середине второго тайма два гола забил Йоав Солель (Апоэль, Петах Тиква).

На 69-й минуте Ноам Штейфман срезал мяч в свои ворота.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 октября 2025

Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне разгромили сборную Азербайджана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 октября 2025

Грузины проиграли сборной Испании. Результаты отборочных матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 октября 2025

Юношеский чемпионат мира по футболу. Сборные Аргентины и Колумбии вышли в полуфинал
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 октября 2025

Умер известный футболист, участник чемпионата мира