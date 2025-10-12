MLS. Лионель Месси забил два гола. Победный гол Томаса Мюллера

Состоялись матчи регулярного чемпионата MLS.

Интер Майами - Атланта Юнайтед 4:0

Все голы забили бывшие игроки "Барселоны". Два - Линель Месси, по одному - Луис Суарес и Хорди Альба.

Орландо Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2

Победный гол на седьмой минуте компенсированного времени забил Томас Мюллер. В шести играх за канадский клуб он забил шесть голов.