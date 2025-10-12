x
12 октября 2025
|
последняя новость: 15:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 15:18
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

MLS. Лионель Месси забил два гола. Победный гол Томаса Мюллера

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 12 октября 2025 г., 14:44 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 14:44
MLS. Лионель Месси забил два гола. Победный гол Томаса Мюллера
AP Photo/Lynne Sladky

Состоялись матчи регулярного чемпионата MLS.

Интер Майами - Атланта Юнайтед 4:0

Все голы забили бывшие игроки "Барселоны". Два - Линель Месси, по одному - Луис Суарес и Хорди Альба.

Орландо Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:2

Победный гол на седьмой минуте компенсированного времени забил Томас Мюллер. В шести играх за канадский клуб он забил шесть голов.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 октября 2025

Отборочный матч юношеского чемпионата Европы. Сборные Израиля и Словении сыграли вничью
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 октября 2025

Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне разгромили сборную Азербайджана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 октября 2025

Грузины проиграли сборной Испании. Результаты отборочных матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 октября 2025

Юношеский чемпионат мира по футболу. Сборные Аргентины и Колумбии вышли в полуфинал