Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне разгромили сборную Азербайджана
время публикации: 12 октября 2025 г., 12:02 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 12:08
В матче второго тура отборочного турнира юниорского чемпионата Европы по футболу (игроки до 17 лет) израильтяне разгромили сборную Азербайджана 5:1.
Положение команд в группе 9. Франция, Израиль по 4 очка, Румыния 2, Азербайджан 1.
На 47-й минуте счет 2:1.
Два гола забил Тамир Бар.
Азербайджанцы ответили точным ударом Самира Шарифова.
В последние 10 минут матча голы забили Адам Гринберг, Эрез Диди и Бен Зуарес.
Ссылки по теме