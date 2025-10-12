Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтяне разгромили сборную Азербайджана

В матче второго тура отборочного турнира юниорского чемпионата Европы по футболу (игроки до 17 лет) израильтяне разгромили сборную Азербайджана 5:1.

Положение команд в группе 9. Франция, Израиль по 4 очка, Румыния 2, Азербайджан 1.

На 47-й минуте счет 2:1.

Два гола забил Тамир Бар.

Азербайджанцы ответили точным ударом Самира Шарифова.

В последние 10 минут матча голы забили Адам Гринберг, Эрез Диди и Бен Зуарес.