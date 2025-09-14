"Ювентус" пропустил 3 гола и победил "Интер". Результаты матчей Серии А

Состоялись матчи третьего тура чемпионата Италии.

Кальяри - Парма 2:0

Островитяне одержали первую победу в сезоне.

Ювентус (Турин) - Интер (Милан) 4:3

Команды выдали невероятный матч. Но к вратарям и защите есть серьезные вопросы. Счет по точным ударам 4:4. По голам 4:3.

В последних 13 гостевых матчах против "Ювентуса" в Серии А "Интер" победил лишь однажды.

На 14-й минуте Бремер сбросил мяч в центр штрафной. Защитник "Ювентуса" Ллойд Келли отправил мяч в угол ворот 1:0.

На 30-й минуте Хакан Чалханоглу метров с 22 пробил точно в "шестерку" 1:1.

На 38-й минуте Кенан Йылдыз нанес удар метров с 30. Точно в нижний угол. Вратарь явно ошибся 2:1.

На 65-й минуте Чалханоглу с линии штрафной нанес удар слету в дальний угол 2:2. На 76-й минуте после подачи углового отличился Маркус Тюрам 2:3.

На 83-й минуте после навеса со штрафного счет сравнял его брат Хефрен Тюрам. На первой минуте компенсированного времени 19-летний Василие Аджич метров с 30 отправил мяч в "девятку" 4:3.

Фиорентина (Флоренция) - Наполи 1:3