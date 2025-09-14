Бокс. Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира

В Лас-Вегасе состоялся большой вечер бокса.

В главном поединке американец Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Счет по карточкам 115:113 (дважды), 116:112.

Теренс занял центр ринга и старался проводить бой на дальней дистанции, не пуская чемпиона в ближний бой.

Сауль пытался оттеснить претендента к канатам.

В четвертом раунде произошел размен, в котором претендент ощутимо потряс чемпиона. Канело увеличил темп.

Альварес пытался нащупать слабые места претендента. Но Кроуфорд удачно защищался и опасно контратаковал.

В девятом раунде Кроуфорд нанес несколько сильных и точных ударов. Бой был прерван после удара Альвареса в пах.

В 11-м раунде соперники нанесли множество точных ударов.

Теренс Кроуфорд стал первым боксером, абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.