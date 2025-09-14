Бокс. Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира
В Лас-Вегасе состоялся большой вечер бокса.
В главном поединке американец Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
Счет по карточкам 115:113 (дважды), 116:112.
Теренс занял центр ринга и старался проводить бой на дальней дистанции, не пуская чемпиона в ближний бой.
Сауль пытался оттеснить претендента к канатам.
В четвертом раунде произошел размен, в котором претендент ощутимо потряс чемпиона. Канело увеличил темп.
Альварес пытался нащупать слабые места претендента. Но Кроуфорд удачно защищался и опасно контратаковал.
В девятом раунде Кроуфорд нанес несколько сильных и точных ударов. Бой был прерван после удара Альвареса в пах.
В 11-м раунде соперники нанесли множество точных ударов.
Теренс Кроуфорд стал первым боксером, абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.