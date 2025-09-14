x
14 сентября 2025
|
последняя новость: 09:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 сентября 2025
|
14 сентября 2025
|
последняя новость: 09:38
14 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бокс. Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира

Бокс
Знаменитые спортсмены
время публикации: 14 сентября 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 14 сентября 2025 г., 09:18
Бокс. Кроуфорд победил Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира
AP Photo/David Becker

В Лас-Вегасе состоялся большой вечер бокса.

В главном поединке американец Теренс Кроуфорд победил мексиканца Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Счет по карточкам 115:113 (дважды), 116:112.

Теренс занял центр ринга и старался проводить бой на дальней дистанции, не пуская чемпиона в ближний бой.

Сауль пытался оттеснить претендента к канатам.

В четвертом раунде произошел размен, в котором претендент ощутимо потряс чемпиона. Канело увеличил темп.

Альварес пытался нащупать слабые места претендента. Но Кроуфорд удачно защищался и опасно контратаковал.

В девятом раунде Кроуфорд нанес несколько сильных и точных ударов. Бой был прерван после удара Альвареса в пах.

В 11-м раунде соперники нанесли множество точных ударов.

Теренс Кроуфорд стал первым боксером, абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 сентября 2025

В Омске застрелен чемпион Европы по боксу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2025

Бокс. Майк Тайсон и Флойд Мейвезер проведут бой в 2026 году
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2025

Бокс. Израильтянин Ян Зак проведет поединок в Дубае 13 сентября
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 марта 2022

Молодежный чемпионат Европы по боксу. Израильтянин завоевал золотую медаль