Бокс. Майк Тайсон и Флойд Мейвезер проведут бой в 2026 году
время публикации: 05 сентября 2025 г., 10:38 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 10:38
Легенды бокса Майк Тайсон и Флойд Мейвезер-младший договорились провести поединок весной 2026 года, сообщает ESPN.
Организатор поединка CSI Sports/Fight Sports.
Дата и место проведения боя неизвестны.
Флойд Мейвезер победил во всех 50 боях на профессиональном ринге.
После окончания карьеры он провел 8 выставочных поединков.
Экс-чемпиону мира Майку Тайсону 59 лет.
