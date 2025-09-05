x
05 сентября 2025
|
последняя новость: 11:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2025
|
05 сентября 2025
|
последняя новость: 11:37
05 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бокс. Майк Тайсон и Флойд Мейвезер проведут бой в 2026 году

Знаменитые спортсмены
Бокс
время публикации: 05 сентября 2025 г., 10:38 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 10:38
Бокс. Майк Тайсон и Флойд Мейвезер проведут бой в 2026 году
AP Photo/Marta Lavandier

Легенды бокса Майк Тайсон и Флойд Мейвезер-младший договорились провести поединок весной 2026 года, сообщает ESPN.

Организатор поединка CSI Sports/Fight Sports.

Дата и место проведения боя неизвестны.

Флойд Мейвезер победил во всех 50 боях на профессиональном ринге.

После окончания карьеры он провел 8 выставочных поединков.

Экс-чемпиону мира Майку Тайсону 59 лет.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2025

Бокс. Израильтянин Ян Зак проведет поединок в Дубае 13 сентября
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 марта 2022

Молодежный чемпионат Европы по боксу. Израильтянин завоевал золотую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 марта 2022

Молодежный чемпионат Европы по боксу. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2022

"Гора Клиган" из "Игры престолов" удачно дебютировал в боксе