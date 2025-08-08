x
08 августа 2025
08 августа 2025
08 августа 2025
08 августа 2025
Спорт

Легкая атлетика. Айяла Харрис вышла в финал молодежного чемпионата Европы

Легкая атлетика
время публикации: 08 августа 2025 г., 17:07
Легкая атлетика. Айяла Харрис вышла в финал молодежного чемпионата Европы
В Тампере, Финляндия, продолжается молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике (спортсмены до 20 лет).

Израильтянка Айяла Харрис вышла в финал в беге на 3000 метров.

Она преодолела дистанцию за 9 минут 30.31 секунды и заняла 14-е место в квалификации.

Финал ы этой дисциплине состоится 10 августа.

Спорт
