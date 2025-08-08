Легкая атлетика. Айяла Харрис вышла в финал молодежного чемпионата Европы
время публикации: 08 августа 2025 г., 17:07 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 17:07
В Тампере, Финляндия, продолжается молодежный чемпионат Европы по легкой атлетике (спортсмены до 20 лет).
Израильтянка Айяла Харрис вышла в финал в беге на 3000 метров.
Она преодолела дистанцию за 9 минут 30.31 секунды и заняла 14-е место в квалификации.
Финал ы этой дисциплине состоится 10 августа.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 июля 2025