"Шахтер" проиграл "Панатинаикосу" в серии пенальти. Результаты матчей
время публикации: 15 августа 2025 г., 07:27 | последнее обновление: 15 августа 2025 г., 07:27
Завершился третий отборочный раунд Лиги Европы.
В решающий этап квалификации вышли "Панатинаикос", "Брага", АЕК (Ларнака).
Шахтер (Донецк, Украина) - Панатинаикос (Афины, Греция) 0:0 (по пенальти 3:4) (первый матч 0:0)
Брага (Португалия) - ЧФР (Клуж-Напока, Румыния) 2:0 (2:1)
Легия (Варшава, Польша) - АЕК (Ларнака, Кипр) 2:1 (1:4)
